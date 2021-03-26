В 2021 году в Мурманске по нацпроекту отремонтируют две "убитые дороги"

Планируется отремонтировать Терский переулок и улицу Трудовых резервов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В рамках общественного проекта «Карта убитых дорог» прошло онлайн-голосование, где жители Мурманской области сами смогли выбрать те дорожные участки, которые требуют особого внимания.

Ряд дорог сейчас уже привели в надлежащее состояние, а два предложения из списка общественников попали в перечень объектов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Так, в Мурманске планируется уже в этом году отремонтировать Терский переулок и улицу Трудовых резервов.

- Оба объекта являются важными для обеспечения доступа к социальным учреждениям. Дорога в Терском переулке ведет к детскому саду и к Пантелеимоновской церкви, а по улице Трудовых резервов мурманчане добираются в детские сады и детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва, - отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Контракты на выполнение дорожных ремонтных работ в столице Заполярья уже заключили. Улицу Трудовые резервы будет приводить в порядок подрядчик ООО «СЕВЕР СТРОЙ», а ремонтировать дорогу в Терском переулке - ООО «Северстрой».

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