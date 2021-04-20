В 2021 году ямочный ремонт пройдет в 300 дворах Мурманска

В 2021 году ямы залатают в 300 дворах Мурманска.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Областное правительство и администрация Мурманска не смогли прийти к общему знаменателю по вопросу ямочного ремонта. Напомним: на последнем заседании горсовета парламентарии отказались выделять деньги на эти работы, рассудив, что тони в полномочиях УК. Вместо этого финансирование пойдет на комплексную реконструкцию дворов.
Однако в правительстве иначе смотрят на ситуацию. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании сообщил, что в 2021 году в столице Заполярья ямочный ремонт пройдет в почти 300 дворах.
- Мы отремонтируем дороги во дворах независимо от того, кто что думает. Деньги — не проблема: их в Мурманске достаточно, - отметил Андрей Чибис.
Число дворов могло бы быть в два раза больше, если бы поступало софинансирование из городского бюджета.
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