Совет депутатов Мурманска решил не выделять деньги на ямочный ремонт

Вместо ямочного ремонта деньги в Мурманске направят на реконструкцию дворов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 апреля состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Мурманска. На нем рассмотрели вопросы передачи привокзальной площади в региональную собственность, идущую декларационную кампанию, обращение главы администрации Евгения Никоры, нарушения в работе Управления дорожным хозяйством.

Еще одним важным вопросом стало внесение изменений в бюджет. В том числе депутаты отказались выделять деньги на ямочный ремонт, их направят на комплексную реконструкцию дворов: создание парковок, детских площадок, обустройство освещения, тротуаров и т.д.

- Такое решение связано с заключением контрольно-счетной палаты города Мурманска: текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории – обязанность управляющей компании и полным рублем оплачены горожанами по тарифу на содержание и ремонт жилья. А это сотни миллионов рублей в год. Следовательно, тратить деньги на эти работы из городского бюджета – незаконно. Это прямое нарушение бюджетного законодательства и повод для прокурорского реагирования, - сообщил глава Мурманска и председатель горсовета Андрей Сысоев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Если автомобиль «прописался» во дворе: Можно ли в Мурманске избавиться от мешающей машины. Что делать мурманчанам, если достали «подснежники» (Подробности)

Дворы Мурманска: в каких дворах сделают ремонт в 2021 году. Ремонт дворов в Мурманске в 2021 году, адреса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru