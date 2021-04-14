Полиция возбудила уголовное дело по убийству собаки в Кировске

Фрося погибла на глазах у детей. Фото: ГК "Кукисвумчорр"

8 апреля на склоне горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр" в Кировске на глазах у юных спортсменов от выстрела погибла местная любимица - собака Фрося. Работники обвиняют в случившемся священника из района Белореченский, которому не нравилось, что собака лает на него и его детей. Священника уже отстранили от службы на время проверки правоохранительными органами.

Как сообщили в УМВД по Мурманской области, по факту обнаружения тела собаки с ранением, после которого животное скончалось, началась проверка. С заявлением также обратился хозяин Фроси.

По результатам проверки органом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В настоящее время проводится ряд специальных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

В данный момент обвинение священнику не предъявлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Абрам-Мысе нашли собаку с пробитой головой. Дворнягу с биркой на ухе обнаружили в подъезде (Подробности)

"Нас постепенно выживают": приют для собак в Апатитах атакуют вандалы. Неизвестные воруют забор, постепенно оставляя территорию без ограждения (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru