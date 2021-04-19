В Мурманске впервые с начала весны воздух прогрелся до +10

Теплая погода будет держаться и на этой неделе. Фото: Олег ФИЛОНОК

Минувшие выходные были богаты событиями. В Североморске, например, отмечали 70-летие со дня образования города, там же прошла встреча собаководов, в Мурманске впервые состоялось аква-шоу «Север на волне», а в Кировске в пятый раз принимали лыжные соревнования «Хибинская весна».

Погода благоволила обширной программе. Как и было обещано, к воскресенью, 18 апреля, в Мурманскую область пришло обещанное тепло.

- Впервые с начала весна воздух в Мурманске прогрелся до +10.4. Но юго-восточный ветер с ледяного Белого моря существенно скашивает прогрев. - сообщает паблик «Погода в Мурманске».

Тепло сохранится до вторника, хотя ветер будет сильный и мешать установлению совсем теплой погоды.

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