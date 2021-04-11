На праздновании 70-летия Североморска выступит Елена Ваенга

Елена Ваенга выступит на Дне города в Североморске Фото: Борис КУДРЯВОВ

18 апреля 1951 года рабочий поселок Ваенга стал городом Североморском. В этом году столице Северного флота исполняется 70 лет. Юбилей отметят масштабным праздником.

17 апреля на улице Сафонова в 11 утра начнут работать детские аттракционы, батуты, ярмарка.

В 14.30 начнется театрализованная концертная программа "Сияй мой город величавый", в 16.00 - шоу зеркальных людей, выступление творческих коллективов, в 18.00 - дископрограмма "Танцующий город".

Фото: администрация Североморска

Гвоздем праздника станет выступление знаменитой уроженки Мурманской области - Елены Ваенги. Оно запланировано на 17 апреля в 15.00.

Отмечать юбилей Североморска продолжат и 18 числа. Место действия - городской парк. В этот день запланирован легкоатлетический забег, "Средневековый монетный двор", экскурсии по городу и многое другое.

Фото: администрация Североморска

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