Стадион «Тирвас» принял международные соревнования «Хибинская весна»

Компания "ФосАгро" обеспечила призовой фонд соревнований. Фото: Александр Тимощук

Уникальность Хибин в том, что когда многие другие регионы, где развиты зимние виды спорта, уже закрывают сезон, в Заполярье еще можно смело брать в руки лыжные палки, сноуборд или коньки. В снеге, который иногда лежит и до календарного лета, сила гор Кольского полуострова. То, как сила природы встречает со стремлением человека к здоровому образу жизни и достижениям, можно было увидеть на пятой всероссийской лыжной гонке «Хибинская весна», которая состоялась в Кировске.

В этом году соревнование посвятили 20-летию компании «ФосАгро». Арифметика спортивного праздника с духом здоровой конкуренции была такова: вместе с масс-стартом – более 60 участников из 15 регионов России, из Казахстана и Белоруссии.

На "Хибинскую весну" приехало свыше 500 участников. Фото: Александр Тимощук

- Кировск вновь на несколько дней стал спортивной столицей России, собрав на своей гостеприимной лыжне стадиона «Тирвас» лучших спортсменов со всей страны. И это самое яркое признание тех усилий, которые мы в компании «ФосАгро» уже не первый год прилагаем к развитию спортивной и туристической инфраструктуры города, - отметил в приветственной телеграмме генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Погода спортсменам благоволила, лыжня была подготовлена – все-таки стадион «Тирвас» (ему, кстати, в этом году исполняется пять лет) при поддержке «ФосАгро» и Кировского филиала АО «Апатит» активно развивается в последние годы и уже заточен под соревнования разного уровня вплоть до международных. В инфраструктуру стадиона уже вложено около 100 миллионов рублей. О том, как Кировск взял вектор на спорт и модернизация, отметила прославленная спортсменка Елена Вяльбе. Напомним: на прошлых выходных она приехал в Заполярье на показ байопика «Белый снег», часть сцен которого снимали в Хибинах – а это один из родных уголков титулованной лыжницы. Здесь она тренировалась, поэтому знает, как было «до» и как стало «после».

- «Хибинская весна» - это наши заключительные соревнования в сезоне, и я желаю всем участникам состязания быстрых секунд и скользкой лыжни, а болельщикам – хорошего настроения. Я хочу еще раз поблагодарить наших друзей – компанию «ФосАгро» и организаторов соревнований за все, что они делают для развития лыжного спорта», - сказала в видео-обращении президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Почетными гостями «Хибинской весны» стали четырехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских Игр, восьмикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Николай Зимятов, двукратный обладатель Кубка мира, трехкратный призер Олимпийских зимних игр, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Завьялов, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Михаил Девятьяров, президент Федерации лыжных гонок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бронзовый призер чемпионата мира, 18-кратный чемпион России, МСМК, заслуженный тренер России Сергей Крянин.

Почетными гостями соревнований в Хибинах стали многие именитые спортсмены. Фото: Александр Тимощук

Кто знает, может, в Кировске или Апатитах уже подрастает будущий олимпийский чемпион? Во всех регионах присутствия «ФосАгро» работает проект «Детям России – образование, здоровье и духовность». Именно с ними, ребятами из спортивных секций «ДРОЗД-Хибины» встретились прославленные лыжники, подписали именные открытки и ответили на вопросы юных спортсменов. Для воспитанников секции по беговым лыжам был проведен мастер-класс на стадионе «Тирвас».

"ФосАгро" уделяет большое внимание развитию детского спорта в городах присутствия. Фото: Александр Тимощук

- Апрель традиционно богат на спортивные мероприятия и именитых гостей. Буквально на прошлой неделе вместе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе мы давали старт этапу Чемпионата России, а сегодня, на открытии «Хибинской весны», у нас в гостях обладатели сразу десяти олимпийских медалей. И я поздравляю всей жителей Кировска с этим событием и признанием нашего города российским лыжным сообществом, - отметил на открытии гонки заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Сергей Свинин.

Масс-старт участников всероссийской лыжной гонки «Хибинской весны» на стадионе «Тирвас» комментировал Всеволод Соловьев – комментатор телеканалов «Евроспорт Россия» и «Матч ТВ». Победителями стартов FIS в гонке среди женщин на 10 километров свободным стилем стала – Алена Мельникова из Татарстана, а в гонке среди мужчин на 15 километров свободным стилем – Андрей Краснов из Санкт-Петербурга.

Компания «ФосАгро» обеспечила призовой фонд соревнований с номиналом для спортсменов от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, организаторы гонки отдельно поощрили тренеров, чьи воспитанники оказались в числе победителей.

18 апреля в рамках «Хибинской весны» состоялись региональные и городские соревнования по лыжным гонкам среди лыжников Заполярья в возрастных категориях 13-14 лет, 15-16 лет и 17-18 лет.

Спортсмены-любители еще продолжат тренировать на трассах Кировска – погода еще позволяет не убирать спортивный инвентарь. Хотя 2 мая на склоне «Большой Вудъявр», который развивается при поддержке «ФосАгро», готовятся закрыть сезон. Впрочем, на паузу он будет поставлен только для спортсменов, ведь спортивные объекты будут активно готовить к сезону 2021/2022.

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