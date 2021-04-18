Стала известна причина схода с рельсов вагона в Кольском районе

Восстановительные работы завершены. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

18 апреля в Кольском районе неподалеку от станции Лопарская сошел с рельсов вагон грузового поезда, который вез марганец.

Как сообщили в дежурной службе, у 54-го вагона по пути № 3 произошел сход колесной пары у вагона № 4 и вагона № 5. Они не перевернулись, полотно не повреждено. По данному факту проводит проверку транспортная прокуратура.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что стало причиной аварии.

- Причина — некачественный ремонт, произведенный на вагоноремонтном предприятии, не входящем в структуру ОАО «РЖД». Для расследования данного случая вызвали собственника вагона и причастное вагоноремонтное предприятие. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Ситуация не повлияла на график движения пассажирских поездов, - сообщили в ОЖД.

Восстановительные работы на станции Лопарская завершились, в 13.55 вагон поставили на путь. На месте работал восстановительный поезд со станции Мурманск.

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