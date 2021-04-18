Транспортная прокуратура проводит проверку после схода с рельс вагона грузового поезда в Кольском районе

Пострадавших при аварии нет. Фото: Северо-Западная прокуратура на транспорте.

18 апреля в районе железнодорожной станции Лопарская, что находится в Кольском районе, сошел с рельс вагон грузового поезда. По данному факту проводит проверку Северо-Западная транспортная прокуратура.

- В 10.06 при движении на третьем приемо-отправочном пути станции Лопарская сошли две колесные пары грузового вагона, который вез апатитовый концентрат. Сейчас ведутся восстановительные работы, пострадавших нет, движение поездов не приостанавливалось. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования и даст оценку действиям ответственных, - сообщили в надзорном ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, причиной аварии стал некачественный ремонт, произведенный на вагоноремонтном предприятии, не входящем в структуру ОАО «РЖД». Для расследования этого случая вызвали собственника вагона и причастное вагоноремонтное предприятие.

Результаты проверки контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

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