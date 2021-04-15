Совет депутатов Мурманска проверит деятельность Управления дорожным хозяйством

Поводом внимания к нему стали многочисленные жалобы северян, а также проверка прокуратуры, которая выявила многочисленные нарушения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 апреля на внеочередном заседании Совета депутатов Мурманска депутат Виктор Хабаров предложил организовать проверку Управления дорожным хозяйством при администрации Мурманска.

Поводом внимания к нему стали многочисленные жалобы северян, а также проверка прокуратуры, которая выявила многочисленные нарушения. Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что во время сильных снегопадов часть снегоуборочной техники просто стояла в гаражах, потому что на ней некому было работать. У Управления не оказалось денег на премии и сверхурочные для сотрудников, а штат укомплектован только на 70%.

- Есть сигналы от жителей и разных структур о проблемах, поэтому нам надо разобраться, что там происходит, что руководство предпринимает для решения ситуации. Галина Бальбус уволилась (она был и.о. директора Управления. - Ред.), а ведь знала работу "от" и "до". Почему мы такими кадрами разбрасываемся? Предлагаю на заседание комиссии пригласить руководителя и поглубже погрузиться в тему. Чтобы мы не по хвостам били и жалобы принимали, а изучили финансовую составляющую, кадровую, и сообща вместе с администраций приняли решение, - сообщил Виктор Хабаров.

Он отметил, что Управлению дорожного хозяйства действительно не хватает сотрудников, глава города даже обращался публично к северянам с призовым идти в организацию на работу.

Андрей Сысоев предложил позвать на встречу также председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Эдуарда Кольцова.

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