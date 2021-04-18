В Кольском районе сошел с рельс вагон грузового поезда

Из Мурманска к месту происшествия направлен ремонтный мотовоз. Фото: Никита ПОЛЬКО

18 апреля в Кольском районе неподалеку от станции Лопарская сошел с рельс вагон грузового поезда. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района.

- От ОД ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области поступила информация о том, что в районе железнодорожной станции Лопарская у одно из вагонов грузового поезда, перевозившего руду, произошел сход колесной пары, - отметили в ведомстве.

Грузовой поезд следовал по маршруту "Мурманск-Санкт-Петербург" с грузом марганца. По предварительной информации от дежурного "РЖД", у 54-ого вагона по пути №3 произошел сход колесной пары у вагона №4 и вагона №5. Они не перевернулись, полотно не повреждено.

Движение других поездов осуществляется по другому пути №1 В 11.20 из Мурманска к месту происшествия направлен ремонтный мотовоз.

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