Виновница смертельного ДТП в Апатитах Светлана Скачинская отбывает наказание в Вологде

Светлана Скачинская семь лет проведет в колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце 2020 года Апатитский городской суд вынес приговор Светлане Скачинской. За смертельное ДТП в мае того же года, в котором погиб 20-летний Сергей Марченков, а его 18-летняя девушка Виктория Смирнова получила тяжелые травмы, апатитчанка получила семь лет исправительной колонии строгого режима.

Напомним: приговор Светлана Скачинская не стала обжаловать. Как сообщили в Апатитском городском суде, наказание северянка отбывает в Вологде - в Мурманской области нет женских колоний.

Недавно судили за оставление места ДТП и мужа Светланы Алексея Скачинского. Он пытался доказать, что не нарушал закон, но это у него не удалось.

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