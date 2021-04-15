В Мурманске изменится порядок проезда через железнодорожные переезды

На железнодорожных переездах у торгового порта меняют правила проезда. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске меняют порядок проезда через железнодорожные переезды на станции Мурманск в районе Портового проезда. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона: новые правила будут действовать с 19 апреля на участке переезды 1 километр пикет 5 и 1 километр пикет 6 в районе дома 37А по Портовому проезду - они расположены за Ледовым дворцом спорта в сторону торгового порта.

- По поручению губернатора Андрея Чибиса мы совместно с ОАО «РЖД» приступили к оптимизации транспортных потоков на этих участках. Режим свободного проезда обозначен временно, чтобы оценить необходимость дальнейших преобразований. В перспективе планируется усовершенствовать этот график, чтобы соблюсти баланс между необходимостью проезда большого потока железнодорожных составов и комфортным передвижением автомобилистов города, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

Суть изменения в том, что перекрывать пути не будут в определенные промежутки времени: с 8.00 до 8.20; с 13.00 до 13.20; с 17.40 до 18.00. Действовать это график будет до начала движения летних пассажирских поездов. Перед переездами будут установлены информационные щиты с указанием режима работы и ежесуточных интервалов пропуска автомобильного транспорта.

Напомним: в начале марта Андрей Чибис поручил разобраться с вечными пробками на переезда у порта, и первые результаты работы были неудовлетворительные.

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