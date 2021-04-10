В Мурманской области сняли на видео демона тайги

Похвастаться видео с росомахой может и житель Мурманской области Александр Исаев. Фото: Скриншот видео.

Росомаха - хищник осторожный и к людям выходить не любит. Но в последнее время северяне все чаще сообщают, что видят этих животных, например, на промышленной площадке рядом с Североморском, а еще одна особь попала в фотоловушку Лапландского заповедника.

Похвастаться видео с росомахой может и житель Мурманской области Александр Исаев. Он встретился с ней рядом с Лувеньгой.

- Демон тайги, вечный скиталец, чертов медведь - это лишь некоторые из имен, которыми люди наградили росомаху. Одиночка, способная проходить огромные расстояния в поисках добычи, которая одинаково ловко лазает по деревьям, ловит рыбу и охотится на оленей. Встречи с ней редки, снять удается чаще при помощи фотоловушки. Жителю Кандалакши Александру Исаеву повезло - днем 6 апреля он увидел и снял росомаху, бегущую по льду залива в районе Лувеньги, - рассказали в группе "Друзья Кандалакшского заповедника".

Напомним: рядом с населенными пунктами также видят медведей.

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