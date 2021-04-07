В Лапландском заповеднике в фотоловушку попалась краснокнижная росомаха

На видео заметно, как хищник из Красной книги Мурманской области чем-то лакомится в лесу. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В фотоловушку Лапландского заповедника попала росомаха, что случается довольно редко. На видео заметно, как хищник из Красной книги Мурманской области чем-то лакомится в лесу, а затем убегает прочь по глубокому снегу.

- Росомаху запечатлела камера примерно в метрах 300-500 от той фотоловушки, где стадо оленей на днях сняли. В заповеднике немного таких животных обитает, потому что у нас все-таки Север, суровые условия для них, кормежки не хватает. У нас в заповеднике живет около 20 особей росомахи, - рассказал "КП" зоолог и научный сотрудник заповедника Алекс Гилязов.

Росомах в заповеднике немного - около 20 особей. Фото: скриншот видео

Он отметил, что росомахи не нападают на людей, только если уж ситуация совсем безвыходная. Зверек, который смахивает на маленького медведя, в еде не привередлив. Может доедать остатки добычи других хищников, охотится на оленей, лосей, различных грызунов. Это выносливые и крепкие животные.

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