В Мурманске в детском саду после короткого замыкания тушили пожар

Пожар в детском саду потушили до прибытия пожарных. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

8 апреля в Мурманске в 15:50 от дежурного детского сада №135 поступил вызов в МЧС. Детский сад находится на проезде Связи, 15.

- На пульт дежурного поступила информация, что произошло возгорание плафона в помещении детского сада. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарного расчета, - сообщили редакции «КП» в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Очевидцы сообщают, что возгорание возникло из-за короткого замыкания, из-за которого загорелся электросветильник на лестничной клетке второго этажа. На место происшествия приехали три пожарные машины, машина МЧС и полиция.

- Все хорошо. Дети даже не успели испугаться. Воспитатели среагировали профессионально, - написал в группе "Мурманск" Юрий Корепин.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается. Детские сады и школы находятся под пристальным вниманием МЧС, и случаи возгораний в детских садах очень редки. Последний раз в Мурманске это было в 2019 году в детском саду №50 на улице Новое Плато.

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