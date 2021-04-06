В Кандалакше из пожара в общежитии эвакуировали 18 человек

Пожар случился в одной из комнат общежития. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 5 апреля в Кандалакше случился серьезный пожар в общежитии на улице Комсомольской, 22а. Огонь занялся в одной из комнат на втором этаже пятиэтажки в 20.22.

- В результате пожара обгорели домашние вещи, матрас, тумба, закопчены стены на площади 8 квадратных метров. Коридор на втором этаже закопчен на площади 100 квадратных метров. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (8 человек личного состава, 3 единицы техники), - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Из горящего здания эвакуировали 18 человек, один, к сожалению, пострадал. Что именно привело к возгоранию - устанавливается.

Напомним: в конце марта в Оленегорске при пожаре погибли многодетная мать и ее шестилетний сын. У 35-летней северянки остались двое детей.

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