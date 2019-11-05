2019-11-05T18:05:58+03:00
Происшествия

В детском саду Мурманска из-за возгорания проводки эвакуировали 29 детей

ЧП случилось днем, когда малышей еще не успели забрать родители
Наталья ЛОБАНОВА
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Из садика эвакуировали 8 взрослых и 29 детей. Их жизни уже ничто не угрожает. Фото: пресс-служба МЧС России по Мурманской области.Из садика эвакуировали 8 взрослых и 29 детей. Их жизни уже ничто не угрожает. Фото: пресс-служба МЧС России по Мурманской области.
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В последнее время пожары в столице Заполярья не редкость. Несколько дней назад горел овощной склад в промзоне Мурманска, а в самом конце октября- автобус №105.

А сегодня, 5 ноября, могли пострадать малыши – в мурманском детском саду №50 "Пингвин" воспламенилась проводка.

- В 16.39 по системе «112» поступило сообщение о возгорании проводки в детсаду по адресу Новое плато, дом 17. На месте работали четыре отделения пожарно-спасательных частей, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. Всего 21 человек и 6 единиц техники. В 16.45 объявили отбой первого ранга, а еще через пять минут ЧП ликвидировали, - рассказал начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

По словам заполярных спасателей, из садика эвакуировали 8 взрослых и 29 детей. К счастью, пострадавших не оказалось, а жизни малышей уже ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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