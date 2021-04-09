Региональный оператор рассказал, что делать с мусором после субботников

Первый субботник в Мурманской области состоится 24 апреля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые весенние субботники в Мурманской области запланированы уже на конец апреля, и встает вопрос, как правильно поступить с отходами, которые будут собраны во время уборки.

Региональный оператор поясняет, что обязанность вывоза мусора лежит на организаторах субботников. Если уборка проводится на территории организации, то вывоз мусора должна осуществить сама организация. Если на территории общего пользования - в парках, скверах, бульварах, - то органы местного самоуправления.

- Складирование отходов, образующихся после таких уборок, а также строительный мусор, складывать в контейнеры для ТКО не допускается, - объяснил редакции «КП» Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Управление отходами».

Региональный оператор отмечает, что с начала года в адрес Мурманского филиала АО «Управление отходами» по всем каналам связи поступило 30 863 обращения от жителей региона. Это, по мнению организации, укладывает в стандартный ежегодный объем жалоб, что говорит об отсутствии серьезных претензий со стороны жителей. Оператор напоминает, что в строю и "горячая линия", по которой за три месяца 2021 года проведено 18417 консультаций по вопросам заключения договоров, перерасчетов, внесения изменений в лицевые счета. Пик звонков приходится на периоды выставления квитанций. В эти моменты операторы принимают до 600 звонков в день.

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