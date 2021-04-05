Первый субботник в Мурманской области пройдет 24 апреля

Дата, к слову, не случайная - в этот день большая уборка пройдет по всей стране. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С каждым днем снега на улицах населенных пунктов становится все меньше. И все больше... грязи и мусора. Если песок - дело объяснимое, ведь песко-соляной смесью посыпали дороги, чтобы пешеходы не падали, то вот отходы - дело рук тех, кто не мог донести их до помойки.

Коммунальные службы сейчас борются и с вывозом снега, и с мусором. Но помощь северян тоже дело хорошее. А потому в Мурманской области стартует череда субботников.

- Первый субботник состоится 24 апреля, - сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Дата, к слову, не случайная - в этот день большая уборка пройдет по всей стране.

- Но это не значит, что муниципалитеты не могут приступить раньше, если будут позволять погодные условия, - уточнил губернатор Андрей Чибис.

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