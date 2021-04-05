Сирень в Мурманске в сквере у памятника Ленину убирать не будут

Будем надеяться, что обрезкой в этом году все-таки будут заниматься специалисты, а не неквалифицированные рабочие.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мы уже писали, что сквер вокруг памятника Ленину в Мурманске в этом году ожидает преобразование. Основная просьба всех горожан, когда дело касается строительства и реконструкций, сохранить зеленые насаждения. Если в средней полосе палку воткни и вырастет дерево, то Мурманске для этого нужны годы, если не десятилетия заботы и бережного ухода.
За разъяснениями, что ждет кусты сирени и черемуху в сквере у памятника Ленину, которые пострадали в прошлом году от рук неспециалистов по обрезке деревьев, мы обратились к главе администрации Мурманска Андрею Сысоеву.
- Проектно-сметной документацией на производство работ по благоустройству общественной территории «Сквер около памятника В.И. Ленину» вырубка зеленых насаждений не предусмотрена. Планируется произвести санитарную обрезку зеленых насаждений. Кроны и ветви приобретут ухоженный и здоровый вид, а также красивую форму и размер, хорошо гармонирующий с окружающим ландшафтом, - рассказал редакции "КП" Андрей Сысоев.
Будем надеяться, что обрезкой в этом году все-таки будут заниматься специалисты, а не неквалифицированные рабочие, не понимающие, сколько сил и лет нужно вложить, чтобы город был зеленым, а не серым.
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