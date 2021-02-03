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От жителей Мурманской области ждут предложения по создаваемому природному парку «Териберка»

Материалы по особо охраняемой природной территории регионального значения размещены на сайте минприроды
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Ученые стали изучать флору и фауну у Териберки, чтобы обозначить границы планируемого природного парка.

Ученые стали изучать флору и фауну у Териберки, чтобы обозначить границы планируемого природного парка.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2020 году в Мурманской области началась большая работа по созданию в районе Териберки природного парка. В правительстве региона поняли, что туристы - это, конечно, хорошо, но их пребывание надо контролировать, иначе это чревато исчезновением уникальной природы.

Ученые стали изучать флору и фауну у Териберки, чтобы обозначить границы планируемого природного парка. Оказалось, что рядом с селом есть краснокнижные растения и птицы. А социологи провели опрос местных жителей, чтобы узнать их мнение: нужно ли создавать какие-то правила для приезжих.

Сейчас материалы комплексного исследования по особо охраняемой природной территории регионального значения размещены на сайте минприроды Заполярья. И северян просят их изучить.

- Предложения и замечания принимаются по электронной почте на адрес: klebanovskaya@gov-murman.ru в срок до 17.00 3 марта, - уточнили в ведомстве.

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