От жителей Мурманской области ждут предложения по создаваемому природному парку «Териберка»

Ученые стали изучать флору и фауну у Териберки, чтобы обозначить границы планируемого природного парка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2020 году в Мурманской области началась большая работа по созданию в районе Териберки природного парка. В правительстве региона поняли, что туристы - это, конечно, хорошо, но их пребывание надо контролировать, иначе это чревато исчезновением уникальной природы.

Ученые стали изучать флору и фауну у Териберки, чтобы обозначить границы планируемого природного парка. Оказалось, что рядом с селом есть краснокнижные растения и птицы. А социологи провели опрос местных жителей, чтобы узнать их мнение: нужно ли создавать какие-то правила для приезжих.

Сейчас материалы комплексного исследования по особо охраняемой природной территории регионального значения размещены на сайте минприроды Заполярья. И северян просят их изучить.

- Предложения и замечания принимаются по электронной почте на адрес: klebanovskaya@gov-murman.ru в срок до 17.00 3 марта, - уточнили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Оленегорска, который хотел интима с подростком, не стали выпускать на свободу. Под стражей ожидающий суда мужчина проведет как минимум семь месяцев (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru