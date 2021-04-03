В Мурманске благоустроят сквер у памятника Ленину и зеленую зону на Кольском проспекте

В Мурманске благоустроят две общественные территории. Фото: администрация Мурманска

Что-то концептуально поменялось в Мурманске за последние годы – жителей города стали приглашать на обсуждения будущего облика города, спрашивать мнение, и даже делиться планами.

Вот и глава муниципального образования Мурманска Андрей Сысоев рассказал на своей странице в соцсети, что перемены ждут сквер около памятника Ленину и безымянную зеленую зону в Первомайском округе. Для жителей в этой ситуации важно, чтобы не сделали хуже, чем есть.

В прошлом году скверу у памятника Ленину досталось. Санитарную обрезку сирени доверили неспециалистам из солнечной Азии, которые начали вырезать кусты практически под корень. Путем массовой волны в соцсетях эту историю приостановили, что не спасло от появления столбиков вместо сирени на проспекте Ленина. Сейчас Андрей Сысоев уверен, что ничего критического со сквером делать не будут.

- Сквер у памятника В.И. Ленину сам по себе небольшой, но является объектом культурного наследия. Все работы в нем строго регламентированы, и выполнять их может только специализированная подрядная организация. Внешний облик сквера не изменится, - сообщил он на своей странице.

Планируется обновить пешеходные дорожки, поставить новые скамейки и урны, современные опоры освещения, работы завершат осенью 2021 года.

А вот для реконструкции зеленой зоны на Кольском проспекте около дома №101 планы более обширные и расписаны почти на два года. Но Андрей Сысоев предложил пока мурманчанам подумать нам названием этой территории. Конкурс на лучшее название пройдет в средствах массовой информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманске по нацпроекту отремонтируют две "убитые дороги". Контракты на выполнение ремонтных работ уже заключили (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru