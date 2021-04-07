Руководителю попавшей в Хибинах под лавину детской туристической группы отменили арест

На детскую туристическую группу в Хибинах сошла лавина. Фото: МЧС Мурманской области

22 марта 2021 года в Хибинах с горы Маннепахк сошла лавина. Рядом с ней оказалась детская туристическая группа из 16 человек, которая отправилась в поход от турклуба "Скиф". Под снежными завалами оказалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга. Несмотря на все усилия, спасти ее не удалось.

Группу вел в горы педагог Сергей Смирнов. В его отношении возбудили уголовное дело, а потом заключили под стражу. За коллегу заступились другие сотрудники клуба "Скиф" и депутат заксобрания Санкт-Петербурга. Они направили ходатайство об изменении меры пресечения.

Этот вопрос рассмотрели в Мурманском областном суде 7 апреля.

- Арест Сергею Смирнову отменили, на время расследования уголовного дела он должен будет находиться в квартире, которую ему арендовали в Мурманске. Он не имеет права покидать ее с 21.00 до 7.00. Также ему запретили общаться со свидетелями, и он должен отмечаться у УФСИН, - передает корреспондент "КП"-Мурманск" из зала суда.

Следователи сообщили, что арест был вынужденной мерой, так как есть основания полагать, что Сергей Смирнов пытается повлиять на показания детей.

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