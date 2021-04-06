Новым министром информационной политики Мурманской области может стать Александр Беляев

Официальный документ о назначении Александра Беляева пока не подписан. Фото: acort.ru

В правительстве Мурманской области могут произойти новые кадровые перестановки. Напомним: недавно и.о. министра природных ресурсов и экологии был назначен Сергей Абаринов, а вице-губернатор Дмитрий Филиппов ушел в отставку.

Теперь же новый руководитель может появиться у министерства информационной политики региона. До 2020 года его главой была Александра Кондаурова, которая ушла в декрет и стала мамой. Сейчас с приставкой и.о. ведомством руководит Елена Мальцева. Однако источники в правительстве Мурманской области сообщают, что у руля встанет Александр Беляев.

Ранее он работал в "Россельхозбанке" и оргкомитете Чемпионата мира по футболу-2018, а также имеет опыт работы в СМИ. Официальный документ о назначении Александра Беляева пока не подписан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Мурманска обогатились на сотни миллионов рублей, организовав подпольное виртуальное казино в Крыму. Северяне исполняли роль старших администраторов в преступной банде (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru