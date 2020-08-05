2020-08-05T14:15:23+03:00
Происшествия

Жители Мурманска обогатились на сотни миллионов рублей, организовав подпольное виртуальное казино в Крыму

Северяне исполняли роль старших администраторов в преступной банде
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Теперь предприимчивых мужчин ждет суд.Теперь предприимчивых мужчин ждет суд.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Мурманчане довольно неплохо зарабатывали на работе в нелегальном казино в Крыму, однако денежный бассейн как у Скруджа Макдака им организовать не удалось - вмешались правоохранительные органы.

- По версии следствия 36-летний и 31-летний мужчины вошли в состав преступной банды, созданной для незаконной организации и проведения азартных игр в Интернете. Согласно распределенным ролям, они были старшими администраторами в залах виртуальных игровых автоматов, расположенных в Керчи и Севастополе. Северяне следили за деятельностью зала, считали преступные доходы и расходы, начисляли зарплату участникам сообщества, подбирали персонал для работы, рассказывая новым сотрудникам о мерах конспирации и противодействия правоохранительным органам, - сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Жители Мурманска получали лишь часть дохода от преступной деятельности. А общий доход, полученный бандой, составил более 220 миллионов рублей.

На злоумышленников завели уголовные дела по части 2 статьи 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе", части 3 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере". Сейчас материалы с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.

В отношении остальных членов преступной группы проводится предварительное расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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