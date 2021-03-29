Биография Дмитрия Филиппова, бывшего вице-губернатора Мурманской области

Дмитрий Филиппов возвращается в бизнес. Фото: правительство МО

28 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его заместитель Дмитрий Филиппов уходит в отставку, так как возвращается в бизнес. Чем же запомнился Дмитрий Дмитриевич на работе в правительстве региона и какая у него биография.

Сейчас экс-заместителю губернатора 45 лет, 6 мая исполнится 46. Дмитрий Дмитриевич родился в Мурманске и на малой Родине получал образование: сначала закончил Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И. И. Месяцева, потом Международный институт экономики и права по специальности "Юриспруденция", аспирантуру Мурманского гуманитарного института.

В политику Дмитрий Филиппов пришел не сразу. Сначала пошел работать в море на промысловых судах, потом устроился в налоговую, после перешел в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков. В бизнес - в руководство торговой сети "Евророс" - ушел в 2008 году, когда дослужился до звания майора. С 2009 по 2015 годы был исполнительным директором, заместителем генерального директора ООО "Союз".

Через 6 лет Дмитрий Филиппов стал депутатов горсовета Мурманска пятого созыва - в Совет депутатов он прошел по партийному списку от "Единой России".

20 декабря 2016 года его избрали главой Мурманска, в должности они был два года, пока в сентябре 2018 года не перешел из третьего подъезда "белого дома" в соседний: губернатор Марина Ковтун назначила его министром развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, временно возглавлял министерство рыбного и сельского хозяйства после отставки Андрея Иванова. Уже при губернаторе Андрее Чибисе Дмитрий Филиппов стал вице-губернатором. Он курировал проект "Наша рыба", туризм, комитет по обеспечению безопасности населения, минрироды.

Дмитрий Филиппова женат. воспитывает трех детей. Дочка экс- заместителя губернатор подарила картину Сергею Шнурову.

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