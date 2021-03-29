Вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов ушел в отставку

Вице-губернатор Дмитрий Филиппов ушел в отставку. Фото: правительство Мурманской области

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области 29 марта началось с кадровых изменений. Так, подтвердилась информация, о которой стало известно от около правительственных источников еще в конце прошлой недели: вице-губернатор Дмитрий Филиппов ушел в отставку.

- Дмитрий Дмитриевич долго работал на правительство Мурманской области, а теперь возвращается в бизнес. Благодарю его за работу и желаю успехов в частном партнерство, - прокомментировал кадровый вопрос губернатор Андрей Чибис.

Дмитрий Филиппов курировал минприроды, рыбохозяйственный комплекс, комитет по ветеринарии. Временно эту сферу поручили вице-губернатору Елене Дягилевой. А комитет по обеспечению безопасности населения вверили другому заместителю – Юрию Сердечкину.

Напомним: Дмитрий Филиппов работал одним топ-менеджеров сети "Евророс", после стал главой Мурманска, после министром развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, а уже затем вице-губернатором.

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