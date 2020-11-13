Вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов: «Мы посмотрим, как можем поддержать кинотеатры и детские центры»

Состояние их дел плачевно, многие предприниматели не исключают, что разорятся и не смогут работать. И просят правительство помочь им. Фото: Антон ЗАБИРОВ

От коронавируса в этом году досталось всем видам бизнеса. Но особенно страдают те предприниматели, кому так и не удалось открыть свои двери с весны. В числе последних - кинотеатры и детские игровые центры.

Состояние их дел плачевно, многие предприниматели не исключают, что разорятся и не смогут работать. И просят правительство помочь им.

На днях вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов провел встречу с представителям заполярных кинотеатров, чтобы обсудить с ними текущее положение дел. Некоторые компании обиделись, что из на дискуссию не позвали.

- Мы не стали собирать все предприятия, потому что проблему мы понимаем. Мы пригласили, например, предпринимателей из Североморска, представителей «Галактики» и убедились еще раз, что у всех проблемы схожие: они не работают, но несут расходы, самые главные, это выплаты по кредитам, коммунальные платежи и аренда, - рассказал «КП» вице-губернатор Дмитрий Филиппов. - Самые предприимчивые, а это почти все, договорились о снижении арендных ставок и чтобы передвинуть выплату кредитов на более поздний срок.

Вице-губернатор отметил, что сейчас в правительстве заняты тем, чтобы проработать меры поддержки для кинотеатров и детских игровых центров, чтобы частично компенсировать их расходы.

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