Министром природных ресурсов и экологии Мурманской области стал Сергей Абаринов (слева). Фото: www.promreg.ru

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 29 марта были озвучены кадровые перестановки в "белом доме". Так, вице-губернатор Дмитрий Филиппов уходит в отставку. Однако минприроды обретает руководителя. Новым министром природы и экологии Мурманской области стал Сергей Абаринов.

Напомним: ведомство было без главы почти два месяца - в начале февраля губернатор Мурманской области уволил Анну Багрову, которую в конце декабря отстранили от работы.

Сергей Абаринов до назначения работал проректором Московского государственного технологического университета Станкин.

- Сергей Николаевич занимался проблемами охраны экологии, переработки отходов, участвовал в разработке комплекса экотехнопарк по сортировке и переработке отходов, также в разработке лучших доступных технологий по уменьшению выбросов в атмосферу для министерства промышленности. Они сейчас используются нашими промышленными предприятиями. Задача перед новым министром стоит такая - сохранение уникальной экосистемы Кольского полуострова, развитие экотуризма и особо охраняемых территорий, развитии полноценной рейнджерской службы и управление природными ресурсами на территории региона, - отметил Андрей Чибис.

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