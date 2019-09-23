Министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов ушел в отставку

Еще этой весной появились слухи, что министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов может покинуть региональное правительство. Главной причиной такого шага называли не совпавшие взгляды на работу с врио губернатора Андреем Чибисом.

Вероятность именно такого исхода стала еще более очевидна после визита Андрея Владимировича в совхоз "Тулома", который оказался в удручающем состоянии. Глава региона был шокирован увиденными.

Но до выборов кадровых решений в ведомстве не принималось. Хотя Андрей Иванов перестал появляться на публике и немало летнего времени провел в отпуске.

На прошлой неделе слухи об уходе Андрея Степановича снова стали распространяться. Анонимный паблик сообщил, что об отставке министра Андрей Чибис расскажет уже на оперативном совещании в понедельник, 23 сентября. Что и вышло.

- Правительство Мурманской области покинул Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства. Многие называли невозможными выполнение задач, связанных с проектом "Наша рыба" и упрощением захода судов в порт "Мурманск". Однако вице-губернатор Ольга Кузнецова и министр развития промышленности и предпринимательства Дмитрий Филиппов сделали все для их блестящего выполнения. Что будет учтено при подготовке новой структуры правительства, - отметил на оперативном совещании Андрей Чибис. - В связи с этим весь функционал министерства рыбного и сельского хозяйства переходит к Дмитрию Дмитриевичу.

СПРАВКА "КП"

Андрей Иванов - один из министров-старожилов в Мурманской области. 10 февраля 2016 года губернатор Мурманской области Марина Ковтун назначила его председателем комитета рыбохозяйственного комплекса Мурманской области. В мае этого же года было создано профильное ведомство, которое возглавил Иванов с приставкой врио. А в сентябре он уже стал министром.

Вся биография Андрея Степановича связана с рыбной отраслью.

Родился в 1962 году. В 1989 году окончил Мурманское высшее инженерное морское училище им. Ленинского комсомола.

Работал помощником, старшим помощником капитана управления «Севрыбхолодфлот». В 1994-2007 годах стал директором компаний ООО «Ива инкорпорейтед» и ООО «Фростер», генеральным директором ООО «Фрост».

В марте 2007 года был избран депутатом Мурманской областной Думы четвертого созыва (на выборы он шел как беспартийный кандидат), где стал председателем комитета по природопользованию и агропромышленному комплексу, членом комитетов по законодательству и государственному строительству, по делам семьи, молодежи и спорту, по вопросам малого и среднего предпринимательства.

Рыбаки вспоминают, что Андрей Иванович был справедливым руководителем. Так, как стало известно "КП", в свое время он подарил одному из сотрудников личную новую машину за то, что смог починить судно и оно выполнило рейс, а не вернулось к берегу. Северянам в должности министра он обещал дешевую рыбу. Правда, проект "Наша рыба" реализовал другой член правительства - министр развития промышленности и предпринимательства Дмитрий Филиппов.

Есть у политика еще две страсти: он участвовал в ралли "Париж-Дакар" (является мастером спорта России международного класса по автомобильному спорту) и занимается парашютным спортом.

В правительстве Мурманской области Андрей Иванов не раз становился одним из самых богатых министров. Хотя в последнее время его доходы резко упали.

Напомним, на прошлой неделе из правительства Мурманской области ушел заместитель губернатора Анатолий Векшин.