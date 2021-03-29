Биография Сергей Абаринов, министра природных ресурсов и экологии Мурманской области

Глава региона отметил богатый опыт нового главы профильного ведомства. Фото: правительство МО

На оперативном совещании 28 марта в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил, что министерство природных ресурсов и экологии возглавит Сергей Абаринов. Глава региона отметил богатый опыт нового главы профильного ведомства. Его биография это подтверждает.

До назначения в Мурманской области Сергей Абаринов работал проректором по финансово-хозяйственной деятельности Московского государственного технологического университета "Станкин".

- В период работы в МГТУ "Станкин" Сергей Абаринов занимался проблемами охраны экологии и переработки отходов, участвовал в разработке комплекса "Экотехнопарк", а также лучших доступных технологий по уменьшению выбросов в атмосферу для Минпромторга, которыми сегодня пользуются российские промышленные предприятия, - сообщили в правительстве Мурманской области.

С 2013 года Сергей Николаевич является руководителем "СТАНКИН-ТЕХНОСФЕРА". В видах деятельности компании указаны научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производство металлообрабатывающего оборудования, научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, образование дополнительное детей и взрослых, подготовка кадров высшей квалификации.

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