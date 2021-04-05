В Мурманской области удалось сфотографировать краснокнижную рысь

Результат такой встречи - красивые снимки. Фото: Александр Семенов

Краснокнижные животные на то и редкие, что увидеть их может далеко не каждый. Даже сотрудники заповедников по многу лет о таких встречах могут только мечтать.

Рысь занесена в Красную книгу Мурманской область. И мало их у нас, да и к людям они выходить не любят. И все же одна хищница в начале марта попала в фотоловушку Кандалакшского заповедника. А другую красавицу повстречал руководитель Беломорской биологической станцией им. Н.А.Перцова Александр Семенов.

- Пушистик. Шастает по литорали в непосредственной близости от биостанции, сразу за поворотом на Еремеи. Туда обычно лыжники за наукой ходят. В этом сезоне я в ту сторону первый раз погулять вышел, подышать вечерним воздухом, проверить водоплавающих. Думал брать с собой трехкилограммовую камеру или ну ее. В сумерках все равно ничего путного не снять. Ошибался. Вало Валович мне две недели назад рысьи следы показывал, за Черными щелями. Пара кошек, говорит, ходит. По крайней мере, одна до нас добралась, - рассказал у себя на странице Александр Семенов.

Результат такой встречи - красивые снимки.

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