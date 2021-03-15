В фотоловушку Кандалакшского заповедника попала краснокнижная рысь

В начале ХХI века сведений о встречах рыси в Заполярье практически не было. Фото: Скриншот видео

Рысь - хищник красивый и опасный. А еще очень редкий, не случайно он занесен в Красную книгу Мурманской области. Поэтому увидеть его - большая удача. Например, в начале ХХI века сведений о встречах рыси в Заполярье практически не было.

- В последние годы рысь стала появляться в северо-западной части региона, но крайне редко. В 2009 – 2012 годах отмечены единичные заходы в район Варзуги, Умбы, Лувеньги, Зареченска, Алакуртти и Краснощелья, - говорится в региональной Красной книге.

И вот красивый хищник попал в фотоловушку Великоостровской инспекции Кандалакшского заповедника.

- Фотоловушка стояла на норку и куницу, но, наверное, никто в нее не попал. Много следов крупных, но подходили с задней стороны, - говорит инспектор.

Но он ошибся: рысь все-таки сняли на фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подрядчик из Белокаменки, виновный в появлении фекальных рек в Снежногорске, проиграл суд. Апелляционная жалоба ООО «Велесстрой» осталась без удовлетворения (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru