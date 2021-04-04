Краеведческий музей в Мурманске собирает экспонаты о пандемии коронавируса

Северян просят помочь в создании выставки о годе пандемии Мурманской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже год, как Мурманская область живет в условиях пандемии коронавируса: напомним, в марте 2020 года был выявлен нулевой пациент - 19-летний Александр Гаас из Ирландии.

За этот год чего только не было: мы узнали, что без маски - никуда, забыли на несколько месяцев, что такое ходить в театр или кинотеатр, заболевали и лечились, переживали за близких... 2020-й точно войдет в историю, и мы запомним его. В Мурманском областном краеведческом музее даже решили создать выставку о ковидных месяцах.

- История с COVID-19 пишется каждым из нас. Тех, кто хочет оставить для следующих поколений память про год самоизоляции, мы просим принести материалы к нам. Это могут быть письма, личные вещи, фото, буклеты, а также документы. Важный исторический период отразился во всей нашей повседневности. Предлагаем сохранить память об этом непростом времени для потомков. Подумайте над тем, чтобы вы подарили музею на память о ковидных временах? - обратились к северян хранители истории.

Если вы хотите поучаствовать в создании выставки - звоните по телефону (8152) 99-44-61 (Ирина Васильевна Колодка).

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