Только у нас. Нулевой пациент с коронавирусом в Мурманской области: «Врачи сделали все возможное, чтобы со мной было все хорошо»

Нулевым пациентом стал 19-летний Александр Гаас. Фото: Личный архив

19 марта 2020 года оперативный штаб по коронавирусу Мурманской области сообщил о нулевом пациенте. Дословно это звучало так:

- В Мурманской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир. 16 марта иностранный гражданин был госпитализирован в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, первый анализ показал предварительно положительный результат. Сегодня лаборатория новосибирского института «Вектор» подтвердила диагноз. Пациент находится в изолированном боксе, чувствует себя хорошо. У него легкая степень течения заболевания. При необходимости терапия будет скорректирована консилиумом врачей. Все необходимые препараты имеются.

Итак, нулевым пациентом стал 19-летний Александр Гаас. В Мурманскую областную больницу его привезли прямо от стойки регистрации в аэропорту: еще бы немного, и молодой человек улетел в Москву, а оттуда – на родину. Воздушную гавань закрыли на дезинфекцию, как и этаж отеля «Меридиан», на котором жил гость Заполярья. Несколько десятков человек (журналисты, работавшие на турнире, спортсмены и даже глава администрации Мурманска Евгений Никора, который присутствовал на соревнованиях) отправились на самоизоляцию.

29 марта оперативный штаб сообщил, что Александр здоров, получил два отрицательных теста на COVID-19 и может вернуться домой. Для него это был настоящий праздник. «Комсомолка» пообщалась с Александром, чтобы узнать, как он смотрит на события годовой давности.

- Я переболел бессимптомно, поэтому в те дни почти всегда чувствовал себя хорошо, редко мне было плохо, - рассказывает наш собеседник.

- Какие впечатления остались от лечения в российской больнице?

- В Мурманске со мной обращались очень хорошо и профессионально. Я мог легко общаться с людьми, которые не говорили по-английски, через переводчика, и мой врач, который немного знал английский, был очень добр и вежлив. Сотрудники больницы делали все возможное, чтобы убедиться, что со мной все в порядке, и за это я им очень благодарен.

- Не испортила ли болезнь впечатление от Мурманска и России?

- Я не изменил своего мнения о России. Эта пандемия всегда была очень странной… Когда я был в Мурманске и ограничений и болезни еще не было, я просто играл в шахматы на турнире - это был замечательный праздник. Я многое успел увидеть: северное сияние, тур по Мурманску, и это было невероятно.

- Как проходит пандемия в Ирландии?

- Пандемия здесь проходит нормально. С Рождества, когда число случаев заболевания резко возросло, мы находимся в длительной строгой изоляции. Благодаря новостям о вакцинации люди настроены оптимистично, жизнь может быть нормальной. Я надеюсь, что многое вернется в норму к началу лета.

- Сами будете делать прививку от коронавируса?

- Думаю, сделаю. Слышу в основном хорошее о вакцинации.

- Какие сейчас действуют ограничения и когда были самые жесткие?

- Возможно, самые жесткие ограничения у нас сейчас. Открыта только основная розничная торговля (супермаркеты и т. д.). В ресторанах, пабах и барах можно продавать еду только на вынос, и люди не могут совершать не очень важные поездки дальше чем за 5 километров от своего дома. У нас были аналогичные ограничения в начале первого локдауна, но сейчас все больше людей устает от ограничений.

- Нет ли желания снова приехать в Мурманск? На шахматный турнир или просто так…

- Может быть. Сейчас я иногда играю со своими товарищами по команде, если есть ирландские онлайн-турниры. Кроме того, товарищи по шахматам (организаторы турнира) ежемесячно проводили онлайн-мероприятия, на которых я узнавал некоторых людей. В Мурманске я хорошо ладил с французской командой, и я не отставал от некоторых спортсменов в мурманской команде. Мне очень понравилось мероприятие.

- Приезжайте, Александр! Как только границы откроют…

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