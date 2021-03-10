В Мурманской области пройдут рейды по соблюдению масочного режима

Некоторые северяне уже халатно относятся к маскам и пренебрегают ими. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Почти каждую неделю в Мурманской области отменяют что-то из ковидных ограничений. Их осталось не так много: все еще запрещены концерты, массовые мероприятия с большим количеством участников, работа ночных клубов, кальянных и общепита после 2 ночи.

А еще, пожалуй. самый важный пункт - сохраняется масочный режим, действующий с 12 мая. В правительстве Мурманской области пока не торопятся его отменять, ведь ситуация с коронавирусом только пошла на спад. Не хочется повернуть в обратную сторону.

При этом некоторые северяне уже халатно относятся к маскам и пренебрегают ими. А зря. И заразиться можно, и штраф получить.

- Сейчас крайне важно оставаться настороженными для того, чтобы не допустить новой волны болезни. Мы видим, что горожане стали пренебрегать правилами, поэтому в Мурманской области пройдет череда рейдов по соблюдению масочного режима в общественных местах и на транспорте, - сказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. Напомним: в Мурманске бабушку без маски выгнали из троллейбуса.

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