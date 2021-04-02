Аэропорт "Мурманск" эвакуировали дважды за один день

Аэропорт "Мурманск" эвакуировали дважды за день. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

1 апреля прошел в главной воздушной гавани Мурманской области напряженно. Пассажиры так увлеклись шутками, что аэропорт "Мурманск" пришлось эвакуировать дважды за день.

Напомним: первый раз всех, кто пытался улететь, провожал и встречал, попросили выйти на улицу из-за мужчины, который проходил предполетный досмотр и пошутил, что везет с собой бомбу. Проверка показала, что это розыгрыш.

А вот второй случай был серьезнее.

- На этот раз снова «бомба». Агрессивного бухого пассажира забрали в полицию, дрался и сказал, чтоб вы взорвались. Ну, и понеслось, - сообщает паблик "РЕГИНФО 51. Мурманск".

С обоими шутниками работала линейная полиция. За заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва мужчинам грозят уголовные дела и штрафы.

Напомним: на этой неделе угроза взрыва поступала по ряду зданий в Мурманске, в том числе и судов.

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