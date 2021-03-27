В аэропорту "Мурманск" пассажиры не поняли, что им делать во время пожарной тревоги

В аэропорту "Мурманск" произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Фото: Алексей Бакуменко

Вечером 26 марта пассажиры аэропорта "Мурманск" услышали объявление о пожарной тревоге. Всех находившихся внутри аэровокзала попросили воспользоваться эвакуационными выходами.

К счастью, тревога была ложной.

- Произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Администрация отработала ситуацию без вызова спецслужб, - сообщили "КП" в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Некоторых пассажиров смутило, как состоялась эвакуация.

- Дальше зала вылета никто не ушел. Вопреки оповещению охрана продолжала пропускать людей с улицы в зал вылета. Замечу, что никто в аэропорту не паниковал, ко входу не рвался, все спокойны, - сообщил житель Мурманска Алексей Бакуменко.

Напомним: следователи назвали причину пожара в Кандалакше на улице Спекова. В пожаре погиб мужчина, 22 человека остались без жилья.

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