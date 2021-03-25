В Мурманске произошел пожар в трехкомнатной квартире

Пожар случился 24 марта. Фото: "ДТП ЧП Мурманск"

24 марта в Мурманске огонь объял квартиру на улице Щербакова. На место происшествия выезжали спасатели.

- В 16.47 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: улица Щербакова, дом № 16. Произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме в одной из комнат трехкомнатной квартиры. В результате происшествия комната выгорела на площади 12 квадратных метров, закопчены стены и потолок кухни и коридора по всей площади. В подъезде закопчены лестничные клетки с седьмого по девятый этажи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 15 человек личного состава, 5 единиц техники. Причина случившегося устанавливается. Тем временем жильцам квартиры предстоит долгий и затратный ремонт...

Напомним: в Мурманске после пожара нашли тело мужчины. Машины экстренных служб не могли быстро подъехать к месту ЧП из-за припаркованных машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске в девятиэтажном доме горел офис. Пожар тушили девять огнеборцев (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru