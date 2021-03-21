В Мурманске в девятиэтажном доме горел офис

Причина пожара устанавливается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 20 марта в Мурманске вспыхнул офис в центре города. На место происшествия выезжали спасатели.

- В 21.35 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Мурманск, улица Шмидта, дом №4 (офис "Аргус - Авто"). Произошло возгорание в офисе, расположенном в жилом многоквартирном девятиэтажном доме. В результате происшествия сгорела оргтехника и офисная мебель на общей площади 5 квадратных метров. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Что послужило причиной возникновения пожара - еще предстоит выяснить. Тем временем, владельцам офиса теперь придется по заботится о ремонте и новой технике...

Напомним: в прошлое воскресенье в Мурманске вспыхнул автобус с пассажирами, пострадал один человек. На месте работали пожарные.

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