Угроза взрыва в Мурманске: к зданиям администрации, судов, налоговой и аэропорта стянуты спецслужбы

Сообщения о минировании уже поступали в этом году.

Уже традиционно из года в год по весне в Мурманске идут волны сообщений о минировании важных объектов. К счастью, все они обычно оказываются ложными. Но проверка никогда лишней не будет.

Так, 31 марта подобные анонимные сообщения об угрозе взрыва появились вновь. Экстренные службы стянуты к зданиям мурманских судов, городской администрации, налоговой службы, а также аэропорта "Мурманск". Похоже, правоохранителей вновь потревожили зря.

- По всем точкам уже дан отбой, тревога была ложной, - сообщил "КП" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Радует, что опасения все же оказались напрасными. А если сотрудникам ФСБ станет известно, кто послал сообщения о минировании, то ничего хорошего тех не ждет.

Напомним: 36-летний житель Мурманска сообщил о ложной угрозе взрыва в ТЦ из-за нехватки общения. Мужчину приговорили к ограничению свободы на полтора года.

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