36-летний житель Мурманска сообщил о ложной угрозе взрыва в ТЦ из-за нехватки общения

Мужчина отметил, что был пьян и поэтому решил позвонить. Фото: Олег ЗОЛОТО

36-летний мурманчанин решил позвонить на экстренный номер "112" дабы скрасить свое одиночество. Правда, правоохранители его поступок совсем не одобрили.

Известно, что днем 17 марта прошлого года мужчина, будучи подшофе, сообщил, что собирается совершить взрыв в одном из торговых центров Мурманска. После этого на место происшествия были стянуты правоохранительные органы и спецслужбы. Однако, обследовав ТЦ, никаких взрывных устройств они не обнаружили.

- В судебном заседании житель областного центра свою вину признал полностью. Он объяснил, что пил алкоголь в рюмочной, расположенной недалеко от торгового центра и был расстроен из-за конфликта с девушкой, а потому решил позвонить в службу «112» и сообщить о ложной угрозе взрыва, так как ему хотелось общения. Мужчина заявил, что сожалеет о содеянном, если бы он был трезв, так не поступил, - уточнили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

По части 1 статьи 207 УК РФ суд признал мурманчанина виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Теперь ему нельзя изменять место жительства, выезжать из города, а по ночам нельзя выходить из дома. Кроме того, под запретом кафе, бары, рестораны. Приговор вступил в законную силу.

Мужчина обязан возместить УМВД России по Мурманску 3 485 рублей, ГУ МЧС России по Мурманской области 2 455 рублей, УФСБ России по Мурманской области 8 099 рублей, Отделу вневедомственной охраны по Мурманску - 8 700 рублей.

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