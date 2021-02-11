В Мурманске эвакуировали людей из двух торговых центров

В торговых центрах получена спам-рассылка о минировании. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Эвакуации из общественных мест в Мурманской области не редкость. Иногда "минируют" здания пьяные, иногда те, кто страдает психическим расстройством. А иногда сообщения поступают из-за границы.

11 февраля посетителей и работников вывели сразу из двух торгово-развлекательных центров в Мурманске - "Северного Нагорного" и "Плазмы".

В торговых центрах получена спам-рассылка о минировании. Один из продавцов в торговом центре "Северное Нагорное" рассказал, что сотрудников и посетителей вывели на улицу примерно на 15 минут. Это объяснили учебной тревогой по пожарной безопасности, - пишет "СеверПост" со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.

Напомним: в середине января в Мурманске из двух школ, областной Думы и комитета по образованию эвакуировали людей. Днем 15 января появилось сообщение об угрозе взрыва в этих зданиях.

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