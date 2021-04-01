В аэропорту "Мурманск" эвакуировали пассажиров из-за неудачной первоапрельской шутки

Юморист пошутил неудачно. Фото: vk.com/murmansk.region

Юморист, который решил пошутить в честь 1 апреля в мурманском аэропорту, совсем забыл, что шутка - это когда смешно всем. А вот правоохранители его прибаутку не оценили.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, из воздушной гавани эвакуировали всех пассажиров и сотрудников. Дело в том, что один из пассажиров, проходя через металлическую рамку, пошутил, что у него в чемодане лежит бомба. Теперь наверняка об этом жалеет.

Как подтвердили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области, для проверки на место происшествия выехали экстренные службы. Вскоре, когда информация о бомбе не подтвердилась, был дан отбой. Работа аэропорта вернулась в прежнее русло, а остроумному "Петросяну" грозит штраф.

Напомним: днем ранее правоохранительным органам поступили сообщения о минировании зданий мурманской администрации, судов, налоговой и аэропорта. К счастью, угрозы взрыва оказались ложными.

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