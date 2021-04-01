Суд признал законным увольнение экс-министра природных ресурсов Мурманской области Анны Багровой

Анна Багрова с таким решением не согласилась и обратилась в суд с иском о восстановление в должности. Фото: Артем КИЛЬКИН

В начале февраля губернатор Мурманской области Андрей Чибис уволил министра природных ресурсов и экологии региона Анну Багрову. В конце декабря 2020 года ее отстранили от работы, а до этого в отношении профильного министра началась служебная проверка.

- Постановляю расторгнуть служебный контракт, освободить от занимаемой должности министра природных ресурсов и экологии Мурманской о6ласти и уволить с государственной гражданской службы Анну Багрову в связи с принятием уполномоченным собственником имущества организации лицом решения о прекращении служебного контракта с выплатой трехкратного среднего месячного заработка, - говорилось в постановлении за подписью губернатора.

Анна Багрова с таким решением не согласилась и обратилась в суд с иском о восстановление в должности. В Октябрьском районном суде его зарегистрировали 10 февраля, 1 апреля было вынесено решение - в удовлетворении иска экс-министру отказали.

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