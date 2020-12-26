В подвешенном состоянии сейчас находятся жители нескольких дачных поселков, товариществ и других подобных организаций. Речь идет о «Ларикс», «Кильдинское», «Прогресс», «69 километр», «ЦП Сосновка», «Лотта», «Падун», «Вырица», «Судомех Саплай», «Регион Проект», «Компаня Протей». Им пришли «письма счастья» от регионального министерства природных ресурсов и экологии.Оказалось, что договора аренды были заключены с нарушениями. Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура Мурманской области вынесла представление об устранении нарушений в законодательстве в сфере охраны лесов. Для северян это означает, что их дачи и частные дома могут снести. На ситуацию уже отреагировал губернатор Андрей Чибис.- Я дал поручение провести служебную проверку в отношении министра природных ресурсов. Закон, конечно, надо соблюдать, но то, что министр направила веером информацию о расторжении договоров, недопустимо. Это безобразие полное. Так действовать недопустимо. Этоо моя позиция. Проверка все точки над i расставит. Хочу заверить, что у нас должны быть легальные территории, чтобы строить дома, - сообщил глава региона. - Тема арктического гектара как раз про это. Прошу всех успокоиться. Мы ни в коем случае не допустим, чтобы расторгались договоры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФинляндия не заинтересована в КПП «Ковдор — Савуковски». Переговоры с соседями по таможенному пункту не увенчались успехом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru