Губернатор Мурманской области уволил министра природных ресурсов и экологии Анну Багрову

Опубликовано постановление об увольнении Анны Багровой. Фото: правительство Мурманской области

5 февраля стало известно, что министра природных ресурсов и экологии Анну Багрову освободили от занимаемой должности.

- Постановляю расторгнуть служебный контракт, освободить от замещаемой должности министра природных ресурсов и экологии Мурманской о6ласти и уволить с государственной гражданской службы Анну Багрову в связи с принятием уполномоченным собственником имущества организации лицом решения о прекращении служебного контракта с выплатой трехкратного среднего месячного заработка, - говорится в постановлении за подписью губернатора.

Напомним: в конце декабря Анну Багрову отстранили от работы в связи со служебной проверкой.

- Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура неоднократно выносила в адрес министра природных ресурсов Мурманской области предписания об устранении нарушений. Одно из них – непредставление сведений о границах затопления и подтопления территорий, прилегающих к рекам Варзуга, Роста, Кола, – привело к прямому неисполнению поручений президента. Между тем денежные средства из регионального бюджета в рамках госконтракта на выполнение данных работ были потрачены. В рамках нацпроекта «Экология» был заключен контракт на рекультивацию птицефабрики «Снежная». В ходе выездной проверки природоохранная прокуратура выявила нарушения подрядчиком экологического законодательства и несвоевременное выполнение работ по контракту. Никаких мер по данным нарушениям министром принято не было, - сообщили тогда в правительстве Мурманской области.

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