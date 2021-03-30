Подозреваемого в изнасиловании девочки таксиста из Мурманска задержали под Лугой

Больше недели на выезде из Мурманска проверяли все машины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 19 марта в Мурманске действовал план "Перехват". Напомним: ловили 31-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девочки.

По предварительным данным, вечером он затащил подростка в такси и надругался над ней. Мужчина работал в такси, в Мурманск переехал из Москвы, куда в свою очередь приехал из Кыргыстана.

Больше недели на выезде из Мурманска проверяли все машины. В первые дни действия плана "Перехват" появилась информация, что подозреваемого задержали в Оленегорске. Но в УМВД по Мурманской области ее опровергли. И теперь официально - мужчину поймали.

- Обвиняемый задержан, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Как стало известно "КП", таксист успел добраться до Луги (почти 1500 километров), где его задержали.

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