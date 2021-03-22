В Мурманской области все еще ищут обвиняемого в изнасиловании девочки

Мужчину, обвиняемого в изнасиловании подростка. еще не задержали. Фото: УМВД России по МО

На прошлой неделе в Мурманской области объявили план "Перехват". Причиной стало изнасиловании 15-летней девочки, в котором обвиняют 31-летнего водителя такси из Мурманска.

По первоначальным данным, он приехал в Мурманск из Москвы, куда в свою очередь переехал из Таджикистана. Но по уточненной информации, обвиняемый - уроженец Кыргыстана. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту "а" статьи 131 "Изнасилование несовершеннолетней".

21 марта в мурманских пабликах в "ВКонтакте" стала появляться информация, что мужчину нашли и задержали. Даже были подробности, что он успел доехать то до Оленегорска, то до Кандалакши. Но как сообщил "КП"-Мурманск" источник в правоохранительных органах, эта информация не соответствует действительности - обвиняемого все еще ищут.

Подробности преступления не раскрываются в силу возраста потерпевшей.

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